2018-08-10T13:59:35+03:00
Наука

Ученые опровергли миф об опасности соли для организма

Более того, ее нехватка может привести к инфаркту
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые опровергли миф о вреде солиУченые опровергли миф о вреде солиФото: EAST NEWS
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Умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека. С таким заявлением выступили канадские ученые после масштабного исследования.

Специалисты решили опровергнуть или подтвердить миф о том, что соль вредна для организма и провели анализ данных 90 тысяч добровольцев из 300 сообществ в 18 странах мира. Для изучения состояния здоровья эксперты попросили участников исследования сдать ряд анализов.

В результате оказалось, что между высоким потреблением соли и болезнями сердца связь есть только у населения Китая. Организм жителей других стран отлично усваивает подсоленные блюда. Специалисты объяснили это тем, что в КНР популярен соевый соус, из-за него каждый житель страны потребляет примерно 12,5 грамма соли в сутки, пишет ФАН.

При этом ученые отметили, что нехватка соли в организме может нарушить работу внутренних органов и даже привести к инфаркту, пишет сайт argumenti.ru.

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