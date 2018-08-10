2018-08-10T15:06:09+03:00
Спорт

Лионель Месси стал капитаном "Барселоны" в наступающем сезоне

В "помощниках" у него Бускетс и Пике
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси - капитан "Барселоны" этого сезона.Лионель Месси - капитан "Барселоны" этого сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 10 августа, футбольный клуб "Барселона" официально объявил капитанов команды на следующий сезон. Это произошло после того, как Иньеста завершил свою спортивную карьеру.

Итак, с капитанской повязкой "Барсу" в новом сезоне будет выводить Лионель Месси. Это произойдет впервые в жизни аргентинского форварда, который всю карьеру играл в каталонской команде.

Вице-капитаном будет Серхи Бускетс, третьим капитаном - Жерар Пике, а четвертым - Серхи Роберто.

Матчи 1 тура чемпионата Испании по футболу нового сезона пройдут 18 августа. Завершится сезон 26 мая 2019 года. Действующий чемпион - "Барселона".

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