2018-08-10T16:42:28+03:00
В мире

Эрдоган призвал граждан Турции менять иностранную валюту на лиру

По словам турецкого лидера, эти действия станут ответом тем, кто объявил Анкаре экономическую войну
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны менять иностранную валюту на национальную - турецкую лиру. По его словам, такие действия станут ответом тем, "кто объявил экономическую войну стране".

"Я обращаюсь к нашим гражданам и призываю их менять иностранные деньги на национальную валюту. Это национальная борьба, такие действия станут нашим национальным ответом тем, кто объявил Турции экономическую войну", - сказал Эрдоган во время выступления в городе Байбурт в пятницу, 10 августа.

Он заявил также, что "рост курса доллара не остановит развития" страны. Турецкий президент напомнил об успешном развитии взаимодействии с различными государствами, среди которых "Иран, Россия и ряд европейских государств", передает телеканал A Haber.

По последней информации, 10 августа курс турецкой лиры к американскому доллару бновил исторический минимум, достигнув 6,09 лиры за один доллар.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После стрельбы в канадском Фредериктоне полиция задержала одного человека
Эксперт прокомментировал решение подать заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2»
Российская туристка скончалась в отеле на Кипре
Российские туристы спешат оплатить туры, пока доллар снова не подорожал
Путин и Макрон обсудили восстановление Сирии
Силуанов прокомментировал предложение Белоусова по налоговой нагрузке
В Греции назвали необоснованными ответные меры России на высылку дипломатов
Россия временно ограничивает поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
В Бишкеке подорвали автомобиль российского бизнесмена
Лионель Месси стал капитаном "Барселоны" в наступающем сезоне
В Канаде произошла стрельба, погибли не меньше четырех человек
В Кремле держат на контроле дело обвиняемой в экстремизме Павликовой
Путин обсудил с Совбезом РФ тему возможных новых санкций США
Новая Зеландия откажется от одноразовых пластиковых пакетов
НАТО назвала Россию угрозой безопасности номер один
В США казнят убийцу, которого пытался подменить его брат-близнец
На форуме «Армия-2018» покажут беспилотник «Орион-Э»
Ученые опровергли миф об опасности соли для организма
Рубль начал стремительно расти после резкого падения к доллару
Россия и Китай заблокировали запрос США в ООН по санкциям против КНДР
Nord Stream 2 предложила альтернативный маршрут прокладки газопровода в Дании
Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья
Число жертв пожаров в Греции возросло до 93
Болезненно, но необходимо: Медведев сравнил пенсионную реформу с лекарством
Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа
Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике
Причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина - проблемы с сердцем
ЦБ объяснил причину падения рубля