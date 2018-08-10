Эрдоган призвал граждан Турции менять иностранную валюту на лиру

СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-10T16:42:28+03:00

По словам турецкого лидера, эти действия станут ответом тем, кто объявил Анкаре экономическую войну

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны менять иностранную валюту на национальную - турецкую лиру. По его словам, такие действия станут ответом тем, "кто объявил экономическую войну стране".

"Я обращаюсь к нашим гражданам и призываю их менять иностранные деньги на национальную валюту. Это национальная борьба, такие действия станут нашим национальным ответом тем, кто объявил Турции экономическую войну", - сказал Эрдоган во время выступления в городе Байбурт в пятницу, 10 августа.

Он заявил также, что "рост курса доллара не остановит развития" страны. Турецкий президент напомнил об успешном развитии взаимодействии с различными государствами, среди которых "Иран, Россия и ряд европейских государств", передает телеканал A Haber.

По последней информации, 10 августа курс турецкой лиры к американскому доллару бновил исторический минимум, достигнув 6,09 лиры за один доллар.