Лукашенко обвинил Россию в "варварском" отношении к Белоруссии

СЕГОДНЯ 18:37 2018-08-10T18:37:11+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва не выполняет своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также обвинил Россию в недобросовестной конкуренции с партнерами по союзу.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - сказал Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш".

Он отметил, что российская сторона упрекает Запад в создании неконкурентных условий, а сама ведет себя аналогично по отношению к Минску.

"А сами-то они (Россия) для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с президентом России", - сказал Лукашенко, передает агентство БелТА.