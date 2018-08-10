2018-08-10T20:16:43+03:00
Общество

Глава МВД Италии отменил в официальных анкетах определения "родитель 1" и "родитель 2"

Маттео Салвини распорядился вернуть традиционные графы "отец" и "мать"
Екатерина БОЛГОВА
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Министр внутренних дел Италии Маттео СалвиниМинистр внутренних дел Италии Маттео СалвиниФото: REUTERS
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Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Салвини отменил в официальных анкетах ведомства определения "родитель 1" и "родитель 2". Он распорядился вернуть традиционные для этих документов графы "отец" и "мать".

"На прошлой неделе мне доложили, что в размещенных на сайте МВД анкетах, которые надо заполнить для получения электронного удостоверения личности, значилось "родитель 1" и "родитель 2". Я немедленно дал указание восстановить определения "мать" и "отец", — заявил Салвини в интервью итальянскому католическому изданию La Nuova Bussola Quotidiana.

Он отметил, что сделает все, что в его силах и что включает в себя конституция, чтобы защитить "естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной".

Напомним, в апреле 2018 года года мэр Турина Кьяра Аппендино впервые в Италии официально зарегистрировала ребенка гомосексуальной пары — у малыша официально были две матери. После этого в официальных анкетах МВД появились графы "родитель 1" и "родитель 2". До этого власти итальянских регионов регистрировали детей таких пар только по решению суда.

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