2018-08-10T23:36:04+03:00
Политика

В Совфеде посоветовали дождаться официальной информации об отзыве посла Греции из России

И выразили надежду, что отношения между Афинами и Москвой останутся дружескими
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Совфеде надеются, что отношения между Афинами и Москвой останутся дружескимиВ Совфеде надеются, что отношения между Афинами и Москвой останутся дружескимиФото: REUTERS
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Прежде чем что-то говорить об отзыве греческого посла из Москвы, нужно дождаться официальной информации, пока эту новость комментировать рано, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 10 августа, СМИ со ссылкой на источник в кабмине сообщили, что Греция решила отозвать из России своего посла Андреаса Фриганаса. По данным собеседника РИА Новости, Фриганас скоро вернется домой, а в Москву пришлют другого дипломата.

«Несмотря на происходящее в Греции вокруг наших дипломатических структур, разумеется, если посол действительно был отозван, я уверен в том, что наши отношения с Грецией будут дружескими», - сказал Сергей Цеков в беседе с ФАН.

Он отметил, что прежде всего стороны будут заниматься урегулированием и разрешением уже существующих разногласий, потому что «как Москва, так и Афины заинтересованы в выстраивании конструктивного диалога».

«Связи между нашими государствами уходят вглубь своими корнями даже не в столетия, а в тысячелетия. Я надеюсь, что все сложности так или иначе будут урегулированы в ближайшее время», - подытожил сенатор.

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