Умер депутат Госдумы Александр Коровников

СЕГОДНЯ 00:47 2018-08-11T01:07:55+03:00

Депутат Госдумы Александр Коровников скончался на 64-м году жизни

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Вечером в пятницу, 10 августа, стало известно, что на 64-м году жизни умер депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне Александр Коровников. Он был членом фракции «Единая Россия».

Печальную весть о смерти Александра Коровникова подтвердили в аппарате фракции, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Александр Венедиктович Коровников родился 30 апреля 1955 года в семье военнослужащего. Закончил Высшее политическое училище Министерства внутренних дел СССР имени 60-летия ВЛКСМ по специальности «Офицер-политработник» и Военно-политическую академию им. В.И. Ленина по специальности «Преподаватель истории и обществоведения».

Доктор юридических наук и действительный член Российской академии естественных наук, он написал более 80 статей и работ, посвященных военно-социальной проблематике.

Полковник запаса Александр Коровников награжден 30 медалями СССР и Российской Федерации, в том числе «За отличие в воинской службе» и «За воинскую доблесть».

Депутатом Госдумы VII созыва был избран по одномандатному избирательному округу №134 в Новгородской области 18 сентября 2016 года.