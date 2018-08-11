2018-08-11T01:07:55+03:00
Общество

Умер депутат Госдумы Александр Коровников

Депутат Госдумы Александр Коровников скончался на 64-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Госдумы Александр Коровников был членом фракции «Единая Россия». Фото: novgorod.er.ruДепутат Госдумы Александр Коровников был членом фракции «Единая Россия». Фото: novgorod.er.ru
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Вечером в пятницу, 10 августа, стало известно, что на 64-м году жизни умер депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне Александр Коровников. Он был членом фракции «Единая Россия».

Печальную весть о смерти Александра Коровникова подтвердили в аппарате фракции, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Александр Венедиктович Коровников родился 30 апреля 1955 года в семье военнослужащего. Закончил Высшее политическое училище Министерства внутренних дел СССР имени 60-летия ВЛКСМ по специальности «Офицер-политработник» и Военно-политическую академию им. В.И. Ленина по специальности «Преподаватель истории и обществоведения».

Доктор юридических наук и действительный член Российской академии естественных наук, он написал более 80 статей и работ, посвященных военно-социальной проблематике.

Полковник запаса Александр Коровников награжден 30 медалями СССР и Российской Федерации, в том числе «За отличие в воинской службе» и «За воинскую доблесть».

Депутатом Госдумы VII созыва был избран по одномандатному избирательному округу №134 в Новгородской области 18 сентября 2016 года.

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