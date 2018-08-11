2018-08-11T07:49:35+03:00
Общество

Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в парке

В городском департаменте безопасности заверили, что ситуация находится под полным контролем
Денис СУХОВ
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Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в паркеМосковские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в паркеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Охрану московского парка «Зарядье» не станут усиливать из-за сообщений о том, что посетители используют его просторные лавочки и зеленые газоны для занятий сексом. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Нет, конечно, там нормально контролируемая ситуация. Люди себя там спокойно себя чувствуют», - заявил Черников.

По его словам, в департаменте не получали информацию об участившихся случаях занятия сексом в «Зарядье».

«Если бы мы такое зафиксировали, мы бы отреагировали», - добавил чиновник.

Ранее главный столичный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что обстановка в «Зарядье» настолько спокойная, что в парке все чаще стали наблюдать парочки, занимающиеся сексом. Многие такие случаи фиксировались камерами видеонаблюдения, однако Кузнецов не уточнил, поставлены ли в известность правоохранительные органы.

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