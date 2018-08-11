Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за твиты о выкупе компании

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-11T11:31:30+03:00

Предпринимателя обвинили в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и защите прав инвесторов

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Акционеры Tesla подали иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии против генерального директора компании Илона Маска.

По мнению истцов, своей серией твитов о выкупе Tesla Маск вызвал резкие колебания курса акций и нарушил федеральный закон о ценных бумагах. Кроме того бизнесмен нарушил норму о защите прав инвесторов, согласно которой подобные предложения должны быть не только достоверными, но документально оформленными в соответствующих регулирующих органах.

Истцы настаивают, что в результате действий Маска многие из них понесли финансовые потери.

Напомним, 7 августа Маск сообщил в своем Твиттер, что намерен выкупить акции Tesla, сделав компанию частной. По словам предпринимателя, финансирование для это обеспечено из расчета $420 за акцию.

Сразу после заявления Маска бумаги Tesla выросли в цене на 11%, до уровня в $380 за акцию. Однако в течение последующих двух дней потеряли до 7% из-за сомнений участников рынка в достоверности заявлений миллиардера.

В том случае, если Маск не сможет подтвердить, что имеет достаточно средств для выкупа акций компании, ему грозит обвинение в манипуляции котировками акций. В настоящее время расследованием инцидента занялась федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США.