Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг
В День Ялты,11 августа, президент Украины Петр Порошенко назвал город «жемчужиной Крыма» и пообещал вновь поднять над ним украинский флаг. Соответствующее заявление появилось на странице главы государства в Твиттер.
«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и зазвучит гордое «Еще не умерли Украины ни слава, ни воля», - написал Порошенко.
Грезы Порошенко о развевающихся желто-синих прапорах уверенно принимают форму навязчивой идеи. Ранее, в июне, президент выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят над Севастополем, и в городе зазвучит украинский гимн.
В июле, в день ВМС Украины, Порошенко повторил угрозу, вновь заявив что государственный символ страны замаячит над бухтами Севастополя, на этот раз — на украинских кораблях.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинский флаг появится в Севастополе только в том случае, если в городе откроется генконсульство Украины.
Напомним, Крым вышел их состава Украины и воссоединился с Россией в 2014 году, по итогам всенародного референдума, на котором такое решение поддержали подавляющее большинство жителей полуострова.
Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает считать Крым «временно оккупированной» украинской территорией.
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