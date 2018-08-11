СЕГОДНЯ 13:23 2018-08-11T13:25:45+03:00

СБУ: Украина пока не задержала российский танкер «Механик Погодин» и его экипаж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно заблокировано в порту Херсона, хотя судебной санкции на его арест пока нет

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Украинский власти пока не санкционировали арест российского танкера «Механик Погодин», который остается заблокированным в порту Херсона. Об этом сообщил представитель СБУ.

«Судно «Механик Погодин» принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. Приняты меры блокировки активов. На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются», - цитирует представителя СБУ агентство УНН.

По его словам, судебной санкции на арест судна пока нет, но над этим вопросом «работают».

Напомним, в минувшую пятницу так называемый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ обнаружила в порту Херсона российское судно, владелец которого находится под санкциями Киева.

Бабин выразил уверенность, что танкер «выйдет из этого порта очень нескоро».