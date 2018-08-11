В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния
Летевший из болгарского Бургаса в Москву лайнер «Боинг-737» с российскими туристами на борту поразила молния. В результате инцидента никто не пострадал, самолет благополучно совершил посадку. Об этом сообщил источник в службах столичного аэропорта «Внуково».
«Накануне перед посадкой в Москве командир российского «Боинг 737» заподозрил, что в самолет попала молния. После приземления он попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета», - цитирует слова источника Интерфакс.
Собеседник агентства отметил, что проводившие осмотр авиатехники сразу обнаружили характерные следы, которые удар молнии оставил на крыле лайнера — некоторые элементы конструкции и заклепки обуглились.
«Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации», - добавил источник.