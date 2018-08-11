СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-11T13:44:34+03:00

В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния Фото: "КП" Архив

После благополучного приземления в московском аэропорту «Внуково» выяснилось, что в результате инцидента пострадали элементы крыла лайнера

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Летевший из болгарского Бургаса в Москву лайнер «Боинг-737» с российскими туристами на борту поразила молния. В результате инцидента никто не пострадал, самолет благополучно совершил посадку. Об этом сообщил источник в службах столичного аэропорта «Внуково».

«Накануне перед посадкой в Москве командир российского «Боинг 737» заподозрил, что в самолет попала молния. После приземления он попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета», - цитирует слова источника Интерфакс.

Собеседник агентства отметил, что проводившие осмотр авиатехники сразу обнаружили характерные следы, которые удар молнии оставил на крыле лайнера — некоторые элементы конструкции и заклепки обуглились.

«Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации», - добавил источник.