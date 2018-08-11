ФСО подала в суд на Ярмольника из-за ДТП 2016 года

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-11T14:18:34+03:00

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Федеральная служба охраны (ФСО) РФ подала в суд на актера Леонида Ярмольника из-за ДТП 2016 года. Ведомство требует взыскать с артиста более 800 тысяч руб. за поврежденный автомобиль Mercedes.

«В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована в специализированной организации, в которой они обслуживаются», - сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Она отметила, что выплата страховой компании покрыла лишь часть расходов на ремонт автомобиля, а оставшуюся часть в размере более 800 тысяч рублей ФСО просит взыскать с виновника ДТП. При этом виновным в совершении административного правонарушения был признан Ярмольник.

Актер подтвердил информацию о том, что ФСО подала на него в суд.

«Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск», - сказал Ярмольник.

Он добавил, что имеющийся иск не помешал его работе и продолжает участвовать в съемках.

Первое заседание по этому делу пройдет 21 августа, передает агентство «Москва».