«Не поеду, какой бы гонорар ни предлагали»: Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму

СЕГОДНЯ 20:19 2018-08-11T20:19:00+03:00

Об этом певица сказала на пресс-конференции перед концертом в Одессе

Изменить размер текста: A A

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму на за какие деньги.

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — сказала Вайкуле, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

Она также выступила в защиту артистов, попавших в "черные списки" на Украине.

"Нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит", — добавила певица.

Кроме того, она поделилась, что не ностальгирует по временам СССР.

"У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело", — заявила Вайкуле, пишет газета "Думская".

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. Подавляющее большинство (96,77% ) избирателей Крыма и Севастополя (95,6%) поддержали вхождение в состав России.