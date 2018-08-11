2018-08-11T22:17:30+03:00
Дом. Семья

В Германии мужчина пожаловался полиции на преследование белки

Житель города Карлсруэ попросил о помощи, так как животное долго ходило за ним по пятам
Екатерина БОЛГОВА
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Белка преследовала жителя ГерманииБелка преследовала жителя ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии мужчина обратился в полицию, чтобы пожаловаться на преследования белки. Житель города Карлсруэ попросил о помощи, так как животное долго ходило за ним по пятам.

Полицейские приехали домой к мужчине и нашли там белку. Правда, животное к этому времени уже уснуло. Выяснилось, что грызун еще очень мал и, судя по всему, потерял маму.

По мнению специалистов, в таком случае детеныши белки пытаются найти замену матери и могут привязаться даже к человеку.

Сотрудники правоохранительных органов забрали бельчонка и передали его в центр спасения животных. Малыша назвали Карлом-Фридрихом, сообщило полицейское управление Карлсруэ на своей странице в Facebook.

Преследователем оказался маленький бельчонок, который потерял маму. Фото: полиция Карлсруэ/Facebook

Преследователем оказался маленький бельчонок, который потерял маму. Фото: полиция Карлсруэ/Facebook

Напомним, ране английские исследователи обвинили белок в распространении проказы в Великобритании. Ученые пришли к выводу, что найденная в черепе древней жительницы Англии разновидность бактерии, вызывающей проказу, идентична той, что болеют английские белки сегодня.

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