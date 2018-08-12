2018-08-12T08:01:10+03:00
Политика

Волкер: Россия мешает миссии ОБСЕ мониторить границу с Украиной

По мнению спецпредставителя Госдепартамента США по Донбассу, Москва намеренно затягивает конфликт в Донбассе
Денис СУХОВ
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Cпецпредставитель США по Украине Курт ВолкерCпецпредставитель США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
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Россия препятствует эффективному мониторингу ОБСЕ на границе с Украиной, тем самым намеренно затягивая конфликт в Донбассе. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на своей странице в Твиттер.

Как будто желая опровергнуть собственные слова, Волкер опубликовал видеозапись, которую представители ОБСЕ сделали в районе российско-украинской границы с помощью беспилотника.

На ней видно, как в обе стороны границу пересекают транспортные колонны грузовиков. По словам Волкера, это свидетельствует о желании Москвы провоцировать и поддерживать конфликт в Донбассе.

«Напоминаю, Россия заблокировала проект эффективной миссии по мониторингу, а ее вооруженные силы постоянно препятствуют посещению границы миссией ОБСЕ...Это еще один способ, как Россия намеренно затягивает конфликт и поддерживает боевые действия, несмотря на все международные усилия по установлению мира на Украине», - написал Волкер.

Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе регулируется так называемыми Минскими соглашениями, в соответствии с которыми передача границы под контроль Украины произойдет только после отвода вооружений и фактического окончания боевых действий. Тем не менее, Киев пока не спешит выполнять даже первые, самые важные пункты мирной инициативы.

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