2018-08-12T15:25:50+03:00
Происшествия

Во время крушения самолета в Индонезии выжил только двенадцатилетний мальчик

В этой авиакатастрофе погибли восемь человек
Екатерина БОЛГОВА
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В Индонезии в авиакатастрофе выжил только 12-летний мальчикВ Индонезии в авиакатастрофе выжил только 12-летний мальчикФото: REUTERS
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Во время крушения самолета в индонезийской провинции Папуа выжил только двенадцатилетний мальчик. Инцидент произошел в субботу, в результате погибли восемь человек, находившиеся на борту одномоторного самолета PC-6.

Как пишет газета The Straits Times, полет самолета продолжался около 40 минут, после чего диспетчеры потеряли связь с экипажем. Спасатели начали поисковую операцию, погибшие были найдены в одном из лесных массивов в районе Оксиби. Там же обнаружили раненого мальчика. Причины произошедшего пока выясняются. По словам очевидцев, они слышали несколько громких хлопков.

В этом же районе Индонезии произошла авиакатастрофа почти ровно три года назад - разбился самолет местной компании Trigana Air Service. Воздушное судно врезалось в гору за 10 минут до посадки, погибли 54 человека.

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