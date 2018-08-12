Во время крушения самолета в Индонезии выжил только двенадцатилетний мальчик

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-12T15:25:50+03:00

В этой авиакатастрофе погибли восемь человек

Изменить размер текста: A A

Во время крушения самолета в индонезийской провинции Папуа выжил только двенадцатилетний мальчик. Инцидент произошел в субботу, в результате погибли восемь человек, находившиеся на борту одномоторного самолета PC-6.

Как пишет газета The Straits Times, полет самолета продолжался около 40 минут, после чего диспетчеры потеряли связь с экипажем. Спасатели начали поисковую операцию, погибшие были найдены в одном из лесных массивов в районе Оксиби. Там же обнаружили раненого мальчика. Причины произошедшего пока выясняются. По словам очевидцев, они слышали несколько громких хлопков.

В этом же районе Индонезии произошла авиакатастрофа почти ровно три года назад - разбился самолет местной компании Trigana Air Service. Воздушное судно врезалось в гору за 10 минут до посадки, погибли 54 человека.