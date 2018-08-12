2018-08-12T21:17:10+03:00
Наука

Рогозин встретится с главой NASA в октябре на Байконуре

Предполагается, что руководители "Роскосмоса" и NASA встретятся во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10"
Екатерина БОЛГОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
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В октябре на космодроме Байконур состоится первая встреча главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с коллегой из Американского космического агентства NASA Джимом Брайденстайном.

"Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Бранденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре", - заявил начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, передает сайт госкорпорации.

Ожидается, что встреча руководителей "Роскосмоса" и NASA пройдет во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".

Напомним, в июне 2018 года Рогозин встретился на Байконуре с некоторыми международными партнерами. Так, он провел переговоры с заместителем администратора NASA Уильямом Герстенмайером. Во время встречи собеседники выразили надежду, что взаимодействие в космической отрасли станет одной из основ восстановления отношений России и США.

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