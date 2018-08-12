National Interest: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике

СЕГОДНЯ 21:57 2018-08-12T21:57:26+03:00

СМИ: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике Фото: REUTERS

Главнокомандующий Военно-морского флота США адмирал Джон Ричардсон ранее заявил, что активность подводных лодок РФ в этом регионе достигла пика за последние 25 лет

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США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике, сообщает издание National Interest.

Ранее главнокомандующий Военно-морского флота США адмирал Джон Ричардсон заявил, что активность подводных лодок России в этом регионе достигла максимума за последние 25 лет.

По мнению журналистов издания, 3 августа, в день своего назначения на пост командующего подводным флотом США об этом же заявил вице-адмирал Чарльз Ричард.

"Приготовиться к бою! Это был приказ адмирала Тофало (предшественника Ричарда), и это мой приказ. Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы. Мы не подведем!" — сказал Ричард.

Специалисты считают, что такие высказывания отражают положения Национальной стратегии обороны на текущий год, по которым Вашингтон считает приоритетом противостояние с Россией и Китаем, а не борьбу с терроризмом.