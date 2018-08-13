2018-08-13T02:51:52+03:00
Звезды

Основатель группы «Парк Горького» попросил молиться о здоровье Николая Носкова

Певец восстанавливается после перенесенного в марте 2017 года инсульта
Юлия ДИВЕЕВА
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Певец Николай Носков восстанавливается после перенесенного инсультаПевец Николай Носков восстанавливается после перенесенного инсультаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Основатель рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов призвал всех поклонников творчества Николая Носкова молиться за его здоровье. Певец сейчас восстанавливается после перенесенного в марте прошлого года инсульта.

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье», - сказал Белов.

Он заверил, что его родные и друзья сделают все возможное, чтобы медикам удалось снова поставить Носкова на ноги, передает РИА Новости.

Напомним, как рассказывал сайт «КП», 61-летний Николай Носков 27 марта 2017 года попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали «ишемический спинальный инсульт» и решили провести операцию по удалению тромба.

После этого артист больше недели провел в реанимации на аппарате жизнеобеспечения. Через две недели его состояние улучшилось,а еще через 14 дней его выписали. Николай Носков проходит курс реабилитации. Недавно он снова начал говорить.

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