Основатель группы «Парк Горького» попросил молиться о здоровье Николая Носкова
Основатель рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов призвал всех поклонников творчества Николая Носкова молиться за его здоровье. Певец сейчас восстанавливается после перенесенного в марте прошлого года инсульта.
«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье», - сказал Белов.
Он заверил, что его родные и друзья сделают все возможное, чтобы медикам удалось снова поставить Носкова на ноги, передает РИА Новости.
Напомним, как рассказывал сайт «КП», 61-летний Николай Носков 27 марта 2017 года попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали «ишемический спинальный инсульт» и решили провести операцию по удалению тромба.
После этого артист больше недели провел в реанимации на аппарате жизнеобеспечения. Через две недели его состояние улучшилось,а еще через 14 дней его выписали. Николай Носков проходит курс реабилитации. Недавно он снова начал говорить.