Советский Винни Пух очаровал американского обозревателя

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-13T07:24:16+03:00

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Более простой, более странный и более детский - так охарактеризовала советского Винни Пуха кинообозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман. К образу британского медвеженка, созданного советскими мультипликаторами, критик обратилась на волне выхода в прокат нового диснеевского фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли.

Винкельман сочла Винни, озвученного Евгением Леоновым, более забавным, в сравнении с американским аналогом. Она отметила, что в трех коротеньких историях, снятых на «Союзмультфильме» Федором Хитруком, нет Кристофера Робина и Тигры, поскольку режиссер не хотел, чтобы к его медвежонку относились, как к игрушке.

Его Пух – хитрец, который притворяется тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости к кролику, чтобы бесплатно поесть, и при этом даем забавные инструкции Пятачку («Главное сделать вид, что мы ничего не хотим»). Особый шарм ему придают моменты, когда Винни, попадая в неловкую ситуацию, смотрит с экрана на зрителей, «распахнутыми, глупыми, невинными глазами». Винни из «Диснея» в комичных ситуациях просто восклицает: «Вот незадача!», пишет критик издания.

Также Винкельман отметила необычное музыкальное сопровождение мультфильма Хитрука, простенькие, но в то же время с серьезным смыслом, песенки Пуха об опилках или горшочке с медом. В завершении своей статьи она выражает сожаление, что этот вариант сказки Александра Милна почти неизвестен на Западе, хотя заслуживает, чтобы стать культовым.