Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-13T07:30:06+03:00

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Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в министерство финансов предложение, вводящее ограничение для автомобилистов. Речь идет о проекте поправок к закону об ОСАГО, который предлагает давать лишь пять дней на уведомление компаний о случившимся ДТП.

В настоящий момент такое правило действует лишь в том случае, если авария была оформлена по европротоколу, то есть без обращения в правоохранительные органы. Однако в прошлом году данной процедурой воспользовались лишь 33% водителей.

Между тем, введение ограничения на сроки уведомления обо всех происшествиях ограничат возможности ряда мошенников и автоюристов. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, часто об убытках заявляют лишь через год-полтора после аварии, и тогда выяснить все обстоятельства случившегося довольно проблематично, а задержка или отказ от выплаты может грозить штрафом.

В случае же принятия законопроекта, средства на покрытия ущерба от ДТП по истечении срока подачи заявления можно будет получить, доказав отсутствие возможности сообщить компании о произошедшем в указанный срок. Иначе страховщик сможет отказать в выплате, передает газета "Ведомости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Центробанке решили провести реформу ОСАГО. Так, для большинства автомобилистов страховка только подорожает, но для кого-то может и подешеветь. Все изменения введут поэтапно с 2018 по 2020 год.