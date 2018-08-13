AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за открытые споры

СЕГОДНЯ 09:14 2018-08-13T09:14:48+03:00

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Популярная в России торговая интернет-площадка AliExpress начала массового блокировать учетные записи наших соотечественников за нарушения правил. Таким образом компания пытается защитить продавцов от недобросовестных покупателей, которые уклоняются от оплаты товаров с помощью открытия споров.

Сейчас на YouTube с легкостью можно найти видеоролики, в которых россияне подробно описывают различные способы обмана китайских продавцов. Они заключаются в полном или частичном возврате средств на приобретенные товары. И если раньше руководство AliExpress закрывало глаза на такие случаи, то теперь их стало слишком много.

Все больше пользователей торговой площадки жалуются на то, что их аккаунт был заблокирован. Чаще всего причиной указывается попытка обмана продавца, что является грубейшим нарушением правил платформы. Всем таким покупателям разрешают подать апелляцию, однако добиться разблокировки удается немногим, а отдельные россияне даже попадают в так называемый "черный список". В таком случае создать новую учетную запись с прежними ФИО и адресом проживания не получится, она будет тут же заблокирована. фактически.

Высокая вероятность попадания в данный список сохраняется для тех пользователей, которые имеют слишком большое количество открытых споров по отношению к общему числу заказов. Так, если некий покупатель приобрел десять товаров, а затем по семи из них открыл диспуты, то велика вероятность, что его заблокируют. Избежать этого поможет, например, публикация положительных отзывов о сделках. Так, в администрации торговой площадки будут знать, что вы не просто придираетесь ко всей продукции, передает портал Akket.

Стоит отметить, что не только пользователи AliExpress пытаются обманывать продавцов, но и наоборот. Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время масштабных распродаж многие товары "со скидкой" на самом деле выставляются по своей обычной или даже завышенной цене.