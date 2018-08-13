При обрушении деревянного помоста в Испании пострадали 266 человек
Во время концерта в испанском портовом городе Виго произошло обрушение деревянной конструкции, нависающей над водами Атлантического океана. В результате инцидента пострадали 266 человек.
Происшествие случилось поздно вечером в воскресенье, 12 августа, на мероприятии, проводимом в рамках фестиваля O Marisquino. Вероятнее всего, помост просто не выдержал веса танцующих зрителей и обрушился. В результате сотни людей оказались в воде.
По словам очевидцев, на месте сразу же возникла паника и хаос. Люди отчаянно пытались выбраться из воды, буквально взбираясь по чужим головам. В результате многие получили травмы. На настоящий момент состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Двое их них являются несовершеннолетними. Угрозы для жизни нет - в основном это переломы и черепно-мозговые травмы.
К счастью, в результате инцидента никто не погибФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Как сообщает газета Faro de Vigo, сразу после обвала конструкции находящие на фестивале правоохранители приступили к освобождению территории набережной для прибытия карет скорой помощи. Также место инцидента проверили дайверы, которые убедились, что ни один человек не остался в ловушке под обломками.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля в Севастополе в пропасть упала часть жилого двухэтажного дома, а другая половина зависла над обрывом.
На концерте в Испании обрушилась платформа и зрители упали в море.