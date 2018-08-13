При обрушении деревянного помоста в Испании пострадали 266 человек

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-13T11:01:59+03:00

Дайверы проверили, не остался ли кто под завалом. Фото: @Claudium_8 Фото: Twitter.com

Конструкция рухнула во время концерта, который проходил на побережье Атлантического океана [видео]

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Во время концерта в испанском портовом городе Виго произошло обрушение деревянной конструкции, нависающей над водами Атлантического океана. В результате инцидента пострадали 266 человек.

Происшествие случилось поздно вечером в воскресенье, 12 августа, на мероприятии, проводимом в рамках фестиваля O Marisquino. Вероятнее всего, помост просто не выдержал веса танцующих зрителей и обрушился. В результате сотни людей оказались в воде.

По словам очевидцев, на месте сразу же возникла паника и хаос. Люди отчаянно пытались выбраться из воды, буквально взбираясь по чужим головам. В результате многие получили травмы. На настоящий момент состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Двое их них являются несовершеннолетними. Угрозы для жизни нет - в основном это переломы и черепно-мозговые травмы.

К счастью, в результате инцидента никто не погибФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Как сообщает газета Faro de Vigo, сразу после обвала конструкции находящие на фестивале правоохранители приступили к освобождению территории набережной для прибытия карет скорой помощи. Также место инцидента проверили дайверы, которые убедились, что ни один человек не остался в ловушке под обломками.

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