2018-08-13T11:01:59+03:00
Происшествия

При обрушении деревянного помоста в Испании пострадали 266 человек

Конструкция рухнула во время концерта, который проходил на побережье Атлантического океана [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дайверы проверили, не остался ли кто под завалом. Фото: @Claudium_8Дайверы проверили, не остался ли кто под завалом. Фото: @Claudium_8Фото: Twitter.com
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Во время концерта в испанском портовом городе Виго произошло обрушение деревянной конструкции, нависающей над водами Атлантического океана. В результате инцидента пострадали 266 человек.

Происшествие случилось поздно вечером в воскресенье, 12 августа, на мероприятии, проводимом в рамках фестиваля O Marisquino. Вероятнее всего, помост просто не выдержал веса танцующих зрителей и обрушился. В результате сотни людей оказались в воде.

По словам очевидцев, на месте сразу же возникла паника и хаос. Люди отчаянно пытались выбраться из воды, буквально взбираясь по чужим головам. В результате многие получили травмы. На настоящий момент состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Двое их них являются несовершеннолетними. Угрозы для жизни нет - в основном это переломы и черепно-мозговые травмы.

К счастью, в результате инцидента никто не погиб Фото: Twitter.com

К счастью, в результате инцидента никто не погибФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Как сообщает газета Faro de Vigo, сразу после обвала конструкции находящие на фестивале правоохранители приступили к освобождению территории набережной для прибытия карет скорой помощи. Также место инцидента проверили дайверы, которые убедились, что ни один человек не остался в ловушке под обломками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля в Севастополе в пропасть упала часть жилого двухэтажного дома, а другая половина зависла над обрывом.

На концерте в Испании обрушилась платформа и зрители упали в море.

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