2018-08-13T12:13:23+03:00
Сочные новости

Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа #сочныеновости

Американский рэп-исполнитель смог прочитать на семь слогов больше, чем в 2013 году [видео]
Елена АКИМОВА
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Репер Эминем побил свой личный рекорд скорости чтения рэпаРепер Эминем побил свой личный рекорд скорости чтения рэпаФото: REUTERS
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Рэпер Эминем снова бьет рекорды. Популярный исполнитель смог прочитать на семь слогов больше, чем в 2013 году – тогда был зафиксирован его личный рекорд скорочтения.

В новой песне Majesty американкой певицы Ники Минаж, которую девушка исполняет вместе с Эминемом и британским Labrinth, рэпер читает текст пенсии скоростью 123 слога примерно за 12 секунд – около 10,3 слогов в секунду, сообщает портал Genius.

До этого считалось, что быстрее 157 слогов за 16,3 секунды или 9,6 слогов в секунду сделать невозможно, сообщает телеканал "360".

Nicki Minaj - Majesty Ft Eminem & Labrinth (Queen).Nicki Minaj - Majesty Ft Eminem & Labrinth (Queen)

Этот рекорд был установлен Эминем пять лет назад во время презентации сингла.

Эминем - Маршалл Брюс Мэтерс III – это настоящее имя исполнителя, является самым продаваемым в мире артистом.

Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа.

Его сольные записи разошлись тиражом более 107 миллионов.

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