Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа #сочныеновости
Рэпер Эминем снова бьет рекорды. Популярный исполнитель смог прочитать на семь слогов больше, чем в 2013 году – тогда был зафиксирован его личный рекорд скорочтения.
В новой песне Majesty американкой певицы Ники Минаж, которую девушка исполняет вместе с Эминемом и британским Labrinth, рэпер читает текст пенсии скоростью 123 слога примерно за 12 секунд – около 10,3 слогов в секунду, сообщает портал Genius.
До этого считалось, что быстрее 157 слогов за 16,3 секунды или 9,6 слогов в секунду сделать невозможно, сообщает телеканал "360".
Nicki Minaj - Majesty Ft Eminem & Labrinth (Queen).Nicki Minaj - Majesty Ft Eminem & Labrinth (Queen)
Этот рекорд был установлен Эминем пять лет назад во время презентации сингла.
Эминем - Маршалл Брюс Мэтерс III – это настоящее имя исполнителя, является самым продаваемым в мире артистом.
Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа.
Его сольные записи разошлись тиражом более 107 миллионов.
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