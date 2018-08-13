Названы самые популярные городские автомобили 2018 года

СЕГОДНЯ 12:36 2018-08-13T12:36:11+03:00

В рейтинг вошли не только популярные европейские авто, но и азиатская техника

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Самым популярным автомобилем для города в первой половине 2018 года оказался хетчбэк Maruti Alto индийского производства. За шесть месяцев автолюбители приобрели 109 132 таких машин. Рейтинг самых продаваемых ситикаров составили эксперты исходя из данных по итогам января-июня текущего года. При этом специалисты включили в список только машины длиной не более 3,5 метра.

Второе место рейтинга досталось модели Fiat 500. в первой половине года таких машин по всему миру было продано 103,7 тысячи экземляров. Тройку лидеров же замкнул Ford Ka с показателем 97,4 реализованных автомобилей за шесть месяцев, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того в списке продаваемых машин оказались Fiat Panda, Hyundai Grand i10, Maruti Wagon R, Suzuki Spacia, Suzuki Wagon R, Volkswagen up! и Daihatsu Move.

А вот в рейтинге по мировым продажам малых автомобилей лидерами оказались - Volkswagen Polo, Renault Clio и Ford Fiesta. Примечательно, что Volkswagen стабильно держится на первой строчке уже долгое время, передает телеканал «360».