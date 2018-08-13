2018-08-13T12:53:08+03:00
В мире

Все полицейские одного польского города одновременно ушли на больничный

В Совете профсоюза правоохранителей подчеркнули, что происходящее не является частью какой-либо забастовки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ситуация обострилась в период летних отпусковСитуация обострилась в период летних отпусковФото: REUTERS
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Весь служебный состав полицейского отделения польского города Камень-Поморский одновременно ушел на больничный. Официальной причиной этого стало переутомление стражей порядка.

Такая же ситуация наблюдается и в одном из районов города Щецин - Щецин-Дабе - где больничный взяли все сотрудники отделения. На соседнем участке Щецин-Небучево — 30% служебного состава все-таки остались на постах.

"Это не является частью общенациональной акции протеста", - подчеркнул председатель Совета профсоюза полицейских Олег Янковский.

Он пояснил, что сложившая ситуация стала результатом нехватки кадров. Правоохранители долгое время работали сверх нормы, что сказалось на их состоянии. Проблема особенно обострилась в летний период. Многие сотрудники берут отпуска, а их обязанности при этом перекладываются на других сотрудников.

Как сообщает портал Onet со ссылкой на Янковского, если ситуация не изменится, то таких случаев будет становиться все больше.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2014 году бразильские полицейские тоже отказались выходить на работу, но уже в рамках забастовки. Пока правоохранители требовали прибавки к зарплате, бандиты громили магазины и нападали на автобусы.

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