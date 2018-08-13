2018-08-13T14:34:25+03:00
Политика

Меркель и Путин встретятся в Германии 18 августа

Канцлер ФРГ примет российского президента в правительственной резиденции Мезеберг
Денис СУХОВ
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ФОТО Zuma/TASSФОТО Zuma/TASS
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Канцлер Германии Ангела Меркель примет президента России Владимира Путина в резиденции немецкого правительства Мезеберг 18 августа. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер ФРГ примет 18 августа в 18.00 (19.00 мск) президента РФ Владимира Путина в правительственной резиденции, замке Мезеберг. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики», - пояснил Зайберт.

Также, по его словам, будут затронуты темы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической сфере. Почти наверняка Путин и Меркель обменяются мнениями по ситуации в Сирии и на востоке Украины.

При этом представитель правительства ФРГ отметил, что когда речь идет о консультациях на таком высоком уровне, точно предсказать все возможные темы переговоров невозможно.

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