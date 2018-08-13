2018-08-13T21:11:52+03:00
В мире

Минфин разрабатывает проект закона об экологическом налоге

Новый налог заменит существующие платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Денис СУХОВ
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Минфин разрабатывает проект закона об экологическом налогеМинфин разрабатывает проект закона об экологическом налогеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Платежи за негативное воздействие на окружающую среду могут преобразовать в экологический налог. Соответствующий законопроект разрабатывают в Минфине РФ.

Ранее ведомство решило проанализировать действующие неналоговые платежи. Те из них, которые обладают признаками налогов и сборов, предлагается регулировать в рамках Налогового кодекса. Из остальных создадут закрытый перечень с едиными правилами, зафиксированными отдельным законом.

В настоящее время нормы штрафов за загрязнение окружающей среды закреплены в законе «Об охране окружающей среды». Размер платы определяется, исходя из объема и опасности загрязняющих веществ.

Однако в Минфине считают, что взимание данного неналогового платежа производится неэффективно, поэтому госпрограммы по улучшению экологической обстановки приходится финансировать за счет других доходов региональных и федеральных бюджетов.

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что документ зафиксирует налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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