2018-08-13T22:26:55+03:00
Политика

«Уже рабы»: Ющенко призвал украинские власти поактивнее «воевать» с Россией

По мнению экс-президента Украины, у Киева отсутствует четкий план действий в противостоянии с Москвой
Денис СУХОВ
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Бывший президент Украины Виктор ЮщенкоБывший президент Украины Виктор ЮщенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, какие ошибки мешают Киеву одержать решительную победу в противостоянии с Москвой.

По мнению политика, украинское руководство не имеет четкого плана действий, стратегии противостояния с Москвой. Киев пренебрегает некоторыми доступными дипломатическими инструментами, и более того, Россия остается основным экономическим партнером страны.

«Россия в 2014 году первый торговый партнер (Украины), в 2015, в 2016, в 2017. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?», - возмутился Ющенко в интервью «Украинской правде».

Другим недостатком, по мнению Ющенко, является собственно украинский народ, который демонстрирует недостаточную сплоченность перед лицом «оккупанта».

«В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», - подчеркнул Ющенко.

При этом экс-президент был вынужден признать, что моментального решения конфликта на востоке Украины не существует.

«С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа», - не удержался от драматичной реплики бывший украинский лидер.

Напомним, с 2014 года Киев проводит силовую операцию в Донбассе, жители которого провозгласили независимость от Украины и создали Луганскую и Донецкую народные республики. Жертвами конфликта к настоящему времени стали уже более 10 тысяч человек.

В Киеве утверждают, что Россия якобы оказывает активную поддержку «сепаратистам», в том числе своими регулярными войсками. Таким образом украинское руководство стремится создать обманчивое впечатление, что ВСУ воюют на востоке страны не с собственным населением, а с внешним агрессором. Впрочем, ни о каком стремлении к миру в Донбассе речи при этом не идет.

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