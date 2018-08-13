«Ради смертоносных технологий»: Трамп одобрил увеличенный оборонный бюджет на 2019 финансовый год

СЕГОДНЯ 23:41 2018-08-13T23:41:27+03:00

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Президент США Дональд Трамп одобрил закон о военном бюджете США на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября. Объем предоставляемых Пентагону ассигнований достиг беспрецедентных $716 млрд.

Церемония подписания документа прошла в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США. Таким образом хозяин Белого дома в очередной раз подчеркнул, сколь близки ему чаяния военных. Ведь одни только расходы на денежное довольствие военнослужащих в новом бюджете вырастут на 2,6%.

«С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев. Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями», - пообещал американский лидер в ходе церемонии.

Документ, состоящий из 1,2 тысяч страниц, предполагает выделение $40 млрд на модернизацию ВВС. Еще $65 млн пойдут на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности для оснащения ракет, запускаемых с подводных лодок. Отдельно Пентагону предписывается начать формирование элементов системы ПРО в космическом пространстве и направить дополнительные средства на усиление кибербезопасности.

Закон предлагает финансирование ряда мер, направленных на военное «сдерживание России». В том числе продлевается запрет на сотрудничество Пентагона с Минобороны РФ, хотя он не распространяется на диалог между военными и каналы экстренной связи.

Вместе с тем, закон позволяет делать исключения в области антироссийский санкций для ряда партнеров и союзников США в целях обеспечения нацбезопасности. Ранее на этом настаивал глава Пентагона Джеймс Мэттис, уверявший Конгресс в том, что гибкость в таких вопросах сыграет Вашингтону на руку.

Кроме того, США выделят военную помощь Украине на $250 млн, включая поставки оборонительного вооружения летального характера.

Часть статей бюджета призваны усилить присутствие США на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. Документ призывает Пентагон создать сеть стран-партнеров для купирования «злонамеренной политики» исламской республики в регионе.

В номинальном выражении американский военный бюджет 2019 года является самым большим в истории. Однако с учетом инфляции, в прошлом США выделяли на оборонные нужды и более крупные суммы.