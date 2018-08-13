Порошенко похвастал в сети модернизированным танком Т-72АМТ

13 Авг. 23:59 2018-08-14T00:36:19+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о танке Т-72АМТ, разработанном и изготовленном на Украине. Глава государства поделился видео с испытаниями этого достижения украинской оборонной промышленности.

«Это основной боевой танк Т-72АМТ, который разработали и изготовили на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах», - написал Порошенко в Facebook.

Он рассказал, что танк отрабатывает все виды стрельбы разными боеприпасами, в том числе управляемыми ракетами «Комбат». Президент отметил, что это высокоточное оружие позволяет уничтожать бронированную технику врага на расстоянии до пяти километров.

Боевой танк Т-72АМТ проходит испытания .Видео: facebook.com/petroporoshenko

Кроме того, Т-72АМТ модернизировали, оснастив приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночным прицелом, радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 "Базальт". Также на новом танке вместо двигателя В-46 установлен В-84-1.

По данным ТАСС, на момент распада СССР на Украине было 1269 Т-72. В начале 2016 года в украинской армии было 367 танков Т-72, в частности, в рабочем состоянии - 132, требующих ремонта - 235.