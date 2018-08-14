Более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Великобритании

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-14T09:27:43+03:00

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Заполненный пассажирский автобус перевернулся в британском графстве Кент к юго-востоку от Лондона. Инцидент произошел в понедельник, 13 августа, примерно в 16:00 по местному времени (18:00 мск) на окружной автостраде М25 около города Суонли.

В результате аварии пострадал 41 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Большинству из них оказали все необходимую медицинскую помощь прямо на месте, поскольку травмы были незначительны. Однако троих пострадавших пришлось везти в больницу.

Еще двоих пассажиров пришлось доставать из искореженного металла с помощью специального оборудования. Об этом изданию Independent рассказал представитель пожарно-спасательной службы графства.

На месте инцидента работали три пожарные машины и несколько автомобилей со спасательной командой, которые были направлены на место происшествия в качестве меры предосторожности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще один пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Подмосковье. В момент аварии в салоне находились 25 человек, большинство из которых школьники из Нижнего Тагила.