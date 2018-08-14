2018-08-14T09:27:43+03:00
Происшествия

Более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Великобритании

Двоих пассажиров пришлось доставать из искореженного металла с помощью специального оборудования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Инцидент произошел вечером в понедельник, 13 августаИнцидент произошел вечером в понедельник, 13 августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Заполненный пассажирский автобус перевернулся в британском графстве Кент к юго-востоку от Лондона. Инцидент произошел в понедельник, 13 августа, примерно в 16:00 по местному времени (18:00 мск) на окружной автостраде М25 около города Суонли.

В результате аварии пострадал 41 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Большинству из них оказали все необходимую медицинскую помощь прямо на месте, поскольку травмы были незначительны. Однако троих пострадавших пришлось везти в больницу.

Еще двоих пассажиров пришлось доставать из искореженного металла с помощью специального оборудования. Об этом изданию Independent рассказал представитель пожарно-спасательной службы графства.

На месте инцидента работали три пожарные машины и несколько автомобилей со спасательной командой, которые были направлены на место происшествия в качестве меры предосторожности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще один пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Подмосковье. В момент аварии в салоне находились 25 человек, большинство из которых школьники из Нижнего Тагила.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы возможные даты проведения нового межкорейского саммита
Пассажирские автобусы перед рейсами будут фотографировать и снимать на видео
Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Экономике Украины предрекли колоссальный ущерб в случае разрыва отношений с РФ
Тимошенко сравнила зарплаты украинцев с доходами рабов в Древнем Египте
Финансовый директор Netflix ушел в отставку
Китай выразил крайнее возмущение оборонным бюджетом США на 2019 год
Не менее шести человек погибли из-за сильной жары в Японии за неделю
Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки на $770 млн
Погода в Москве на 14 августа 2018 года: температура воздуха составит +25 градусов
Четверо пострадавших в Таджикистане альпинистов из РФ находятся в тяжелом состоянии
В Канаде три человека пострадали во время стрельбы на АЗС