Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-14T13:44:25+03:00

Доллар и евро подешевели почти на полтора рубля каждый Фото: REUTERS

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Евро и доллар значительно потеряли в стоимости по отношению к рублю, после стремительного подорожания на протяжении последней недели. Такие данные приводит пресс-служба Центрального Банка России.

Согласно официальным курсам иностранных валют на среду, 15 августа, доллар потерял 1,47 рубля, и теперь оценивается в 66,7535 рубля, а евро снизился на 1,42 рубля - до 76,2325.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) также сдала позиции. Она потеряла 1,45 рубля, остановившись на показателе в 71,0191 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на открытии торгов Московской биржи во вторник рубль начал расти впервые за неделю. Так, доллар потерял в стоимости целый рубль и торговался на уровне 66,8 рубля, а евро подешевел на 98 копеек - до 76,34 рубля.

Напомним, что такие изменения на рынке валют связаны, прежде всего, с объявлением Соединенных Штатов о скором введении новых санкций в отношении нашей страны. Особо пугливые компании начали просто массово распродавать российские ценные бумаги.