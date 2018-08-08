Почему курс доллара поднялся выше 65 рублей и что будет с ним дальше

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-08T20:12:44+03:00

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Конгресс США грозится ввести новые ограничения против нашей страны. На этот раз под удар может попасть финансовый сектор. В частности, российским госбанкам могут запретить работать в США (и иметь там корреспондентские счета, которые нужны для международных переводов). Кроме того, американцы могут запретить своим компаниям покупать российские гособлигации. Сейчас они неплохо зарабатывают на этом. По последним данным, иностранцы держат в них больше двух триллионов рублей.

Новости о новых санкциях спровоцировали распродажу на биржах. Некоторые, особенно пугливые инвесторы решили заранее избавиться от российских ценных бумаг. И это в конечном итоге оказало давление на рубль. Всего за сутки доллар и евро подскочили на 2,5% - до 65 и 75 рублей соответственно.

Тем не менее, как считают эксперты, опасаться девальвации не стоит. Как это часто бывает на биржах, после пары дней распродаж инвесторы успокаиваются - и курсы возвращаются на прежние уровни. Тем более что других негативных факторов на горизонте нет. Во-первых, цена на нефть до сих пор держится выше $70. Во-вторых, у нас накоплены огромные международные резервы. В кубышке ЦБ сейчас $460 млрд. И если потребуется, часть этих денег могут пустить на рынок, чтобы сгладить колебания валютного курса. И в-третьих, вряд ли конгресс США захочет идти по жесткому сценарию. Скорее всего санкции, как это не раз бывало, под давлением американского бизнеса, имеющего большой вес в заокеанской политике, смягчат.

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