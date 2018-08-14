Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-14T14:40:07+03:00

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Автомобильный мост обрушился на автостраде на Севере Италии в районе города Генуя. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.

Фото: twitter.com/poliziadistato

К месту происшествия направлены десятки пожарных машин и карет скорой помощи, движение на автостраде перекрыто. По некоторым данным, в момент обрушения на мосту находились множество автомобилей, которые в настоящее время находятся под завалами.

Итальянское информационное агентство Adnkronos со ссылкой на начальника местной службы скорой помощи сообщает о "десятках погибших". Очевидцы публикуют в сети фотографии и видео с места происшествия — на них видно, что у моста полностью отсутствует пролет длиной в несколько сотен метров.

Момент падения моста в Генуе.

По предварительной информации, причиной обрушения могло стать ослабление и просадка несущих конструкций виадука. Мост был построен в 1960-х годах и находится над рекой Полцевера. Его длина составляет около километра, а высота достигает 90 метров.

Отмечается, что в регионе Лигурия, где находится Генуя, идут сильные дожди и ранее был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.