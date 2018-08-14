2018-08-14T14:40:07+03:00
В мире

Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших

По данным местных СМИ, под завалами находится множество автомобилей [видео]
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: twitter.com/poliziadistatoФото: twitter.com/poliziadistato
Изменить размер текста:

Автомобильный мост обрушился на автостраде на Севере Италии в районе города Генуя. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.

Фото: twitter.com/poliziadistato

Фото: twitter.com/poliziadistato

К месту происшествия направлены десятки пожарных машин и карет скорой помощи, движение на автостраде перекрыто. По некоторым данным, в момент обрушения на мосту находились множество автомобилей, которые в настоящее время находятся под завалами.

Итальянское информационное агентство Adnkronos со ссылкой на начальника местной службы скорой помощи сообщает о "десятках погибших". Очевидцы публикуют в сети фотографии и видео с места происшествия — на них видно, что у моста полностью отсутствует пролет длиной в несколько сотен метров.

Момент падения моста в Генуе.

По предварительной информации, причиной обрушения могло стать ослабление и просадка несущих конструкций виадука. Мост был построен в 1960-х годах и находится над рекой Полцевера. Его длина составляет около километра, а высота достигает 90 метров.

Отмечается, что в регионе Лигурия, где находится Генуя, идут сильные дожди и ранее был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В Генуе обрушился автомобильный мост.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турчинов заявил о превосходстве российских ракет над украинскими аналогами
В Медовый Спас на Алтае отмечают праздник пасечников
"За гранью разумного": Песков призвал индивидуально рассматривать дела о репостах
Рак помогут победить особые белки
Ученые изобрели огнестойкую искусственную древесину
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Меркель
Наехавший на людей в Лондоне водитель подозревается в совершении теракта
Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля
Эстония не смогла отследить траекторию выпущенной НАТО ракеты
"Дело не в деньгах": Лайма Вайкуле назвала условие выступления в Крыму
В России появятся государственные няни
Турция перестанет закупать электронику у США
Полностью восстановить убранство сожженной в Карелии церкви невозможно, уверены эксперты
Роспотребнадзор не хочет возвращать пиво на стадионы
Осенью в России появится единый оператор по обращению с отходами
Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю
Матч Спартак - ПАОК: москвичи сыграют в красной форме
Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о приостановке деятельности агентства
Ученые нашли новый способ борьбы с раком