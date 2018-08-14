Обрушения моста Моранди в Генуе: Жертвами трагедии стали 22 человека

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-14T16:35:39+03:00

Возможной причиной обрушения моста Моранди в Генуе стал подмыв почвы ливневыми дождями и разрушение несущих конструкций виадука

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Обрушение моста Моранди в Генуе на автостраде А10 на севере Италии унесло жизни по меньшей мере 22 человек. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса республики.

Кроме того, из завалов удалось освободить 12 пострадавших, получивших различные травмы. Семь из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Спасательно-поисковые работы продолжаютсяФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В момент обрушения на мосту находилось до двух десятков автомобилей, все они оказались под обломками, часть машин упала в реку. Под виадуком располагались складские и торговые помещения, где также могут быть жертвы. На месте происшествия работают спасатели и медики, поисковые работы продолжаются.

Министр транспорта Италии назвал произошедшее «ужасной трагедией».

Момент падения моста в Генуе.

По предварительным данным, возможной причиной трагедии могло стать ослабление и просадка несущих конструкций моста из-за подмыва почвы — в регионе идут продолжительные ливневые дожди. Версия теракта на данный момент не рассматривается.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах и находится над рекой Полцевера. Его длина составляет около километра, а высота достигает 90 метров. По данным итальянских СМИ, состояние виадука уже несколько лет вызывало опасения специалистов, в последнее время на нем часто проводились ремонтные работы.