2018-08-14T17:40:18+03:00
Здоровье

Ученые научились предсказывать смерть с точностью до четырех дней

К смерти могут привести сбои в суточных ритмах
Елена АКИМОВА
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Медики научились предсказывать дату смертиМедики научились предсказывать дату смертиФото: Евгения ГУСЕВА
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Ученые из Оклендского университета смогли с точностью до четырех дней предсказать смерть. Опыты ставились на плодовых мушках, но биологи уверены, что аналогичная картина происходит и в организме человека.

Исследователи делятся подробностями своего наблюдения: нарушение суточных ритмов провоцирует развитие возрастных заболеваний, изменение в циркадных ритмах. Правильный суточный ритм, способствует продолжительности жизни и уменьшает риск заболевания раком. Но по мере взросления у человека сбивается естественный ритм, и происходят колебания биологических процессов.

Эти изменения можно проследить в передней области человеческого мозга – гипоталамуса. У подопытных плодовых мушек за это отвечает кластер из приблизительно 150 нейронов и периферийные осцилляторы. Ученые изучили воздействие на мозг двух ключевых генов – PERIOD и TIMELESS. По мере сбоя биоритма активность генов увеличивалась, а вслед за ней наступала смерть.

Характерно, что в каждом случае с момента роста количества генов до гибели всегда проходило четыре дня. Это дало исследователям возможность заключить, что данные процесс всегда указывает на приближение смерти, пишет «Дни.ру» со ссылкой на Drosophila melanogaster.

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