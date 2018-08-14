2018-08-14T17:56:08+03:00
Авто

Ford отзывает почти 4 тысячи машин из-за неисправности

Причиной стало возможное образование трещин в нажимном диске сцепления
Елена АКИМОВА
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Ford отзывает партию машин в России ФОТО: производителяFord отзывает партию машин в России ФОТО: производителя
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Компания Ford заявила, что отзывает почти четыре тысячи новых автомобилей, проданных в России. Причиной стали проблемы со сцеплением. У автомобилей с 6–ступенчатой коробкой передач был выявлен дефект в нажимном диске сцепления.

- Могут появляться трещины и неприятный запах сцепления, снижается скорость автомобиля, ухудшаются его характеристики, — отмечает Росстандарт.

Это не все неполадки, которые были выявлены во время эксплуатации автомобилей. В редких случаях может быть слышен шум, стук или хлопок из области коробки передач или отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты под капотом, пишет газета «Известия».

Представители компании «Форд Соллерс Холдинг» отмечают, что владельцам нужно обратиться в дилерские центры, где будет проведен бесплатный ремонт и замена всех комплектующих.

Сайт kp.ru писал о тонкостях покупки авто в салоне. Приобретение машины у официального дилера вовсе не гарантирует качество и отсутствие обмана.

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