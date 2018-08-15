В Москве умерла оперная певица Валентина Левко
Умерла оперная певица, народная артистка РСФСР Валентина Левко. Об этом сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.
По ее словам, бывшая актриса Большого театра скончалась в Москве в 21.00 14 августа. А 13 августа Левко отметила свой 92-й день рождения.
По словам Новиковой о дате и месте прощания с певицей станет известно позднее, передает ТАСС.
Валентина Левко была солисткой Большого театра с 1960-го по 1982-й год. Она выпускница Государственного музыкального училища имени Гнесиных по классу альта. Еще студенткой начала работать в оркестре Театра миниатюр. Позже, в 1953 году, она в окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу альта, а через 10 лет – экстерном Московскую государственную консерваторию.
Была солисткой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Затем ее пригласили в Большой театр на партию Ратмира в опере «Руслан и Людмила».
С 1974 года занялась преподавательской деятельностью в родном институте (позже Российской академии музыки имени Гнесиных), с 1985 года была завкафедрой сольного пения. С 2009 года руководила Центром вокального искусства Валентины Левко.
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