СЕГОДНЯ 08:48 2018-08-15T08:48:38+03:00

По данным СМИ, пошлины на легковые автомобили были повышены на 120%, на алкогольные напитки - на 140%, на табак - на 60%

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Турция увеличила размер пошлин на некоторые американские товары.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный правительственный вестник T.C. Resmi Gazete, соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Отмечается, что размер пошлин на импортируемые из США легковые автомобили увеличены на 120%, на алкоголь - на 140%, на табачные изделия - на 60%. В список товаров, пошлины на которые выросли, вошли также косметические изделия рис и уголь.

Решение было принято "в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США" на экономическое состояние Турции, заявил вице-президент страны Фуат Октай.

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп распорядился увеличить пошлины на сталь и алюминий для Турции до 50% и 20% соответственно. Он также отметил, что отношения Вашингтона и Анкары сейчас "не очень хорошие". В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, при этом несколько стран, включая Турцию, получили отсрочку.