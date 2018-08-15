Депутат Госдумы предложил ввести регистрацию гироскутеров

СЕГОДНЯ 10:53 2018-08-15T10:53:07+03:00

Также инициатива включает в себя включение в правила дорожного движения регулирование поведения владельцев такого транспорта

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил регистрировать гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Также его инициатива включает в себя включение в правила дорожного движения регулирование поведения владельцев личного электротранспорта. Об этом он сообщил в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

"В Российской Федерации уже много лет существует проблема высокой смертности наших граждан в дорожно-транспортных происшествиях. Одной из причин этого является отсутствие правового регулирования использования личного электротранспорта, такого как сегвеи, гироскутеры, моноколеса", — написал Власов.

По словам депутата, правовое регулирование обычно отстает от научно-технического прогресса, но власть вынуждена "максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники".

"В силу технических особенностей личного электротранспорта, таких как: максимальная развиваемая скорость, а также общая техническая сложность устройства, считаю целесообразным необходимость введения регистрации подобных транспортных средств", — подчеркнул политик, передает РИА Новости.