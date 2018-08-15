Ученые прогнозируют аномальную жару в ближайшие пять лет

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-15T11:39:28+03:00

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В ближайшие пять лет на Земле установится аномально жаркая погода, а жителей северных стран ждут очень теплые зимы. С таким заявлением выступили западные климатологи.

«Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении следующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным», - приводит слова ученых сайт телеканала «Звезда».

Специалисты из Университета Бреста во Франции, а также их коллеги из Метеорологического института Нидерландов провели исследование климатических колебаний. Эксперты при создании прогноза использовали математические принципы. Обычно такие методы используют при просчете поведения жидкостей, горных пород и различных квантовых процессов. Таким образом экспертам удалось сделать прогноз более точным, и вычислить не просто общие тенденции, а просчитать возможность развития событий по экстремальному сценарию, пишет ФАН.