Дутерте: Китаю необходимо умерить свою политику в отношении Южно-Китайского моря

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-15T13:45:34+03:00

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Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал Китай "умерить" свою политику в отношении спорного Южно-Китайского моря.

"Нельзя создать остров и сказать, что воздух над искусственным островом ваш собственный. Это неправильно…. Я надеюсь, что Китай это умерит, хотя бы свое поведение", — сказал Дутерте, передает филиппинский новостной портал Rappler.

Он отметил, что корабли не нуждаются в разрешении для прохождения через открытые воды.

Напомним, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются спорными для Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин. При этом США периодически направляют в эту акваторию свои эсминцы, чтобы вести патрулирование вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Вашингтон не признает суверенитет Пекина над островами.

В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге рассмотрела иск Филиппин и постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море.