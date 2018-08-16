Министр просвещения не поддерживает идею перейти на другую систему оценок в школе

СЕГОДНЯ 00:05 2018-08-15T15:18:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство просвещения пока не планирует централизованный отказ от привычных оценок в российских школах.

- Пятибалльная система существует у нас уже 75 лет, - напомнила министр Ольга Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”. - Эта система традиционна для нашей страны и ряда других европейских стран. Люди, выступающие за смену системы, приводят два тезиса - что мы никогда не используем ноль в оценке учеников, и предлагают приблизить систему к процентам, которые используются на ЕГЭ. Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало. Все, что мы имеем на сегодняшний день в рамках ЕГЭ, легко переводится в ту пятибалльную систему, которая для нас очевидна. Начиная с 30-х годов 19 века было очень подробно расписано, что такое “ноль” и за что его ставить. И хочу подчеркнуть, что такую оценку ставили за домашнее задание - а никак не за ту активность, которую ученик 19 века проявлял на уроке.

Напомним, дискуссия о переходе на “более современную” систему оценок стала уже традиционной. Обсуждение идеи обычно активизируется накануне 1 сентября.

Между тем, сегодня школы могут сами определять, какой системой оценивания пользоваться. Это регулируется федеральным законом №273 “Об образовании” (в частности статьей 29, пунктом 3).