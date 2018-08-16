Минпросвещения ужесточает требования к приемным родителям

СЕГОДНЯ 00:01 2018-08-15T18:55:29+03:00

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Психологическое тестирование для тех, кто желает усыновить ребенка, будет проходить по более жестким правилам. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.

- У нас ежегодно примерно 50 тысяч детей лишаются опеки. И первое, что необходимо, - изменение порядка лишения родительских прав, - рассказала министр. - Лишение родительских прав и отбирание детей возможно только в тех случаях, когда существует угроза жизни и здоровью. Все трагические случаи с приемными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы и мы видим, что подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно. Мы ужесточим - очень ужесточим! - подбор так называемых родителей. Должна быть ответственность людей, которые планируют стать приемными родителями. Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями.

Кроме того, Министерство просвещения предполагает ограничить возможности для усыновления и размеры приемных семей (в настоящее время действует ограничение - 7 детей в одну семью). Но к таким формам опеки, как семейный детский дом, это ограничение не относится, уточнила министр.

- Также мы считаем, что без развития помощи замещающим семьям - психологической юридической, педагогической, медицинской, материальной - тоже нельзя, - отметила Васильева. - Мы должны помочь семьям, которые взяли на себя такое мудрое решение, усыновить ребенка. И я глубоко убеждена, что если навалиться на эту проблему всем, мы сможем реально сократить число детей, которые воспитываются вне семьи.