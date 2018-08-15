Путин: в социальных сетях не хватает позитивного контента

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-15T15:53:58+03:00

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На образовательном форуме "Машук" в среду, 15 августа, президент России Владимир Путин заявил, что в социальных сетях необходимо больше позитивного контента.

В ходе мероприятия автор проекта "Студенческий медиахолдинг" Висраил Хадиев рассказал главе государства, что сейчас контент для студенческих телестудий в основном публикуется в социальных сетях.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", — ответил Путин.

Также участники форума рассказали президенту, что 12 тысяч человек уже подали заявки на конкурс "Доброволец России", из них 1 тысяча — добровольцы из Северо-кавказского федерального округа.

Путина также проинформировали о работе в области семейного волонтерства, а также для помощи на воде и при тушении лесных пожаров.

Молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тысячи представителей регионов СКФО и других регионов России, а также зарубежья.

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