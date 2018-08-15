2018-08-15T16:01:14+03:00
Происшествия

Во Франции турист утонул в глубокой яме, которую сам же и вырыл

Парень забрался в углубление на пляже, но не смог самостоятельно выбраться, когда вода неожиданно стала прибывать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На пляже Бартбатре 21-летний отдыхающий вырыл в песке яму, забрался в нее и не смог выбратьсяНа пляже Бартбатре 21-летний отдыхающий вырыл в песке яму, забрался в нее и не смог выбратьсяФото: REUTERS
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Во Франции нашелся возможный номинант на так называемую премию Дарвина, которая присуждается людям, погибшим наиболее глупым способом. Им стал 21-летний парень, который прибыл на один из французских курортов, чтобы отдохнуть на пляже.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в районе Бартбатре на острове Нуармутье. Турист решил вырыть в песке глубокую яму, чтобы в ней можно было стоять в полный рост, но настолько увлекся процессом, что не заметил прилива.

Вода начала стремительно прибывать, и молодой человек оказался в ловушке. Один из членов семьи парня смог вытащить его из ямы, но прибывшие на место происшествия экстренные службы уже ничем не могли помочь, передает The Local.

Стоит отметить, что столь нелепые, хоть и трагические случаи происходят в мире довольно часто. При этом чаще всего подобные случается именно с мужчинами. Так, например, из 322 лауреатов премии Дарвина лишь 32 являются представительницами прекрасного пола, сообщает сайт kp.ru.

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