Правительство Германии разрешило указывать в документах "третий пол"

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-15T19:30:51+03:00

Теперь наряду с графами "мужской" и "женский" появится еще "интерсексуальный"

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Правительство Германии в среду, 15 августа, приняло законопроект, который разрешает указывать в книгах записи актов гражданского состояния так называемый третий пол. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Согласно документу, в скором времени в ФРГ наряду с графами "мужской" и "женский" пол появится еще и "интерсексуальный".

"При рождении ребенка его пол должен быть подтвержден в акушерском реестре. У детей, которые не были отнесены ни женскому, ни мужскому полу, рождение также может быть зарегистрировано без указания пола", - сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что теперь законопроект должен быть рассмотрен в парламенте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным статистики, 80 тысяч жителей Германии (около 0,1% населения) не причисляют себя ни к мужчинам, ни к женщинам. В конце 2017 года Федеральный конституционный суд ФРГ пошёл навстречу таким людям и разрешил им указывать в свидетельстве о рождении и альтернативный гендер.