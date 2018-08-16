2018-08-16T00:31:08+03:00
Политика

Чавушоглу: Турция и Россия обсуждают возможность отмены визового режима

По словам главы турецкого МИД, принципиальное соглашение с российской стороной уже достигнуто
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара обсуждает с Москвой возможность отмены визового режима, заявил Совещании послов и постоянных представителей страны в международных организациях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы достигли принципиального соглашения с Россией об отмене виз для держателей официальных паспортов, наших предпринимателей, в частности водителей-дальнобойщиков», - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

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